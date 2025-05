Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 à 10 graden.

In het weekend krijgen we veel zon en stijgen de temperaturen tot boven de 20 graden. Morgen halen we tot 23 graden landinwaarts en 19 tot 20 graden aan zee. Zondag wordt het nog warmer met een zomerse 25 graden landinwaarts en 20 graden aan de kust. Later op de dag kunnen er wat wolken opduiken, vooral richting de Franse grens.

Begin volgende week blijft het zonnig met temperaturen rond 20 graden. Een lokale bui is niet uitgesloten, vooral maandag aan de Franse grens.