Vanavond en vannacht is het al snel zwaar bewolkt. Later in de nacht, tegen de ochtend, volgt er regen. Minima rond een 11-12 graden bij een wat aantrekkende wind.

Morgen wordt een echte herfstige dag met regen, wind en erg koele maxima. Er trekt dan een front van noord naar zuid door onze regio. Daarbij is het dan bewolkt met in de ochtend eerst regen. In de namiddag volgen buien. Het is echt koud met in de regen maar 12-13 graden, daarbuiten maximaal 14-15. In de namiddag gaat het ook fors waaien met aan zee windstoten tot 70 km per uur, boven land tot rond de 50 km per uur.

Dinsdag en de dagen erna blijft het licht wisselvallig met wolken, zon en kans op een bui. Maxima telkens rond gematigde waarden van 16 tot 18 graden. Op dinsdag iets lager.

Tegen het eind van de week komt de koele noordwestelijke stroming tot een eind en wordt vervangen door een veel zachtere zuidwestelijke variant met maxima die weer naar 20 graden gaan, maar het wordt dan weer erg onstabiel met regen en buien.