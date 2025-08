Maandag en dinsdag verlopen grotendeels droog overdag, telkens met een zonnige start en later meer bewolking. In de nacht is er wel kans op regen. Het blijft zacht, met maandag maxima tot 24 graden. Dinsdag is het iets minder warm, maar nog altijd aangenaam.

Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonnig en zomers. De wind neemt af, de zon wint terrein, en de temperaturen stijgen richting 25 graden of meer. Donderdag en vrijdag beloven hoogzomers te worden met veel zon en mogelijk tropische waarden.