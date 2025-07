Maandag begint met vrij veel bewolking. In de ochtend kan er lichte, verspreide regen of een bui vallen. De temperaturen zakken nog iets, maar blijven aangenaam: rond 23 à 24 graden in het binnenland, en ongeveer 20 graden aan zee. In de namiddag wordt het opnieuw zonniger.



De rest van volgende week blijft het overwegend zomers met veel zon en aangename temperaturen. Dinsdag en woensdag lijken iets wisselvalliger te worden, met meer wolken en kans op een bui of wat regen. Nadien klimt het kwik opnieuw, met meer zon en zomerse maxima richting het einde van de week.