25°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Zon­ni­ge start van de week, dins­dag wordt warm­ste dag met 28 graden

2025 08 17 111929 Oostende William Dhaene

Oostende © William Dhaene

Vandaag start de dag grijs, maar de wolken verdwijnen snel en vanmiddag is er veel zon. Met een oostelijke tot noordoostelijke wind stroomt warmere lucht binnen. De maxima halen zo’n 25 graden landinwaarts en rond 23 graden aan zee.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tegen de ochtend tussen 11 en 13 graden.

Morgen wordt de warmste dag van de week. Dan halen we mogelijk 28 graden, bij veel zon en amper wolken. Tegen de avond verschijnen er wel enkele sluierwolken.

Vanaf woensdag draait de wind naar het noorden en wordt het opnieuw frisser. Toch halen we dan nog zo’n 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt dat wel moeilijker, met ook meer wolken en zelfs kans op een buitje.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer - Zonnebloem
Weerbericht

Op weg naar een hittegolf: tropische temperaturen tot het einde van de week
weer zon leie
Weerbericht

Van grijs naar zonnig: temperaturen tot 24 graden
2025 08 13 071103 wakken dentergem jean claude castelein
Weerbericht

Nog altijd warm, maar wolken zijn hardnekkig

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden