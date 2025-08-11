Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tegen de ochtend tussen 11 en 13 graden.

Morgen wordt de warmste dag van de week. Dan halen we mogelijk 28 graden, bij veel zon en amper wolken. Tegen de avond verschijnen er wel enkele sluierwolken.

Vanaf woensdag draait de wind naar het noorden en wordt het opnieuw frisser. Toch halen we dan nog zo’n 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt dat wel moeilijker, met ook meer wolken en zelfs kans op een buitje.