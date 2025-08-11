Na een zonnige start van de dag schuift er vanaf de middag meer bewolking vanuit het noorden het land binnen. Tegen de avond is het overal zwaar bewolkt tot betrokken, al blijft het zo goed als droog. De maxima liggen rond 21 graden aan zee en tot 23 graden landinwaarts. Vannacht koelt het af naar minima tussen 15 en 18 graden.

Maandag wordt opnieuw een stralende dag. Met een noordoost- tot oostenwind stroomt warmere lucht binnen. Dat levert temperaturen tot 25 graden landinwaarts en zo’n 23 graden aan de kust op. Dinsdag wordt de warmste dag van de week met veel zon en maxima tot 28 graden in het binnenland. Wolken zijn dan nauwelijks te bespeuren.