Maandag wordt een grijze en natte dag. Een storing brengt perioden met regen, die een groot deel van de dag zal aanhouden. De temperatuur blijft zacht met maxima rond 12 graden, maar de zuid- tot zuidwestenwind waait flink door.

Dinsdag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien of perioden met regen opnieuw toe. De temperatuur blijft stabiel rond 12 graden. Ook woensdag wordt het niet volledig droog, want dan trekt opnieuw een storing met regen of buien over het land.

Later in de week lijkt het droger te worden, met brede opklaringen en nog steeds zachte maxima. De nachten worden dan wel kouder.