Zonnige start, later meer bewolking
Foto Ronny Vermeiren
Vandaag is een droge dag. Die start zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. We halen 13 graden, bij een stevige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan die krachtig worden met pieken tot rond 70 km per uur.
Vanavond en vannacht is het bewolkt en volgt er regen. Minima daarbij rond 8 graden.
Ook morgen gaat het regenen, bij verder dalende maxima rond een graad of 11.
Zaterdag krijgen we wisselvallig weer met af en toe een bui en opnieuw maxima rond 11 graden.
Zondag gelijkaardig weer, al zou het dan droog blijven, en neemt de wind nog in kracht toe.
Geert Naessens