Vanavond en vannacht is het bewolkt en volgt er regen. Minima daarbij rond 8 graden.

Ook morgen gaat het regenen, bij verder dalende maxima rond een graad of 11.

Zaterdag krijgen we wisselvallig weer met af en toe een bui en opnieuw maxima rond 11 graden.

Zondag gelijkaardig weer, al zou het dan droog blijven, en neemt de wind nog in kracht toe.