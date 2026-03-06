13°C
Aanmelden
Weerbericht

Zon­ni­ge start, later meer bewolking

2026 03 11 142542 Blankenberge Ronny Vermeiren

Foto Ronny Vermeiren

Vandaag is een droge dag. Die start zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. We halen 13 graden, bij een stevige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan die krachtig worden met pieken tot rond 70 km per uur.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en volgt er regen. Minima daarbij rond 8 graden.

Ook morgen gaat het regenen, bij verder dalende maxima rond een graad of 11.

Zaterdag krijgen we wisselvallig weer met af en toe een bui en opnieuw maxima rond 11 graden.

Zondag gelijkaardig weer, al zou het dan droog blijven, en neemt de wind nog in kracht toe.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Vrij zonnig, maar later kans op buien met onweer
2026 03 06 110035 ZWEVEGEM Jan Demets
Weerbericht

Warme dag, maar het blijft bewolkt
2026 03 06 082047 Bredene Piet Tramaseur
Weerbericht

Sluierwolken en Saharastof maken het de zon wat moeilijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden