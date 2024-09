Vandaag start nog met wat zon, maar de bewolking neemt overdag toe en het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Tegen de late middag trekt ook een actieve storing door met veel regen. Ook de wind neemt toe en wordt overdag vrij krachtig tot krachtig uit het westen met pieken tot 40-50 , aan zee zelfs 60 km per uur. Veel meer dan 18 graden wordt het niet.

Vanavond trekt dan die felle regenzone door met tijdelijk veel en intense regen. Er kan gemakkelijk 10-20 liter water vallen per vierkante meter op enkele uren tijd en zelfs een klap onweer is mogelijk. Nadien wordt het droger met minima tegen de ochtend rond 10 graden landinwaarts, 12-13 aan zee. De wind neemt dan wat af en wordt meer noordwestelijk.



Morgen zitten we dan met een noordwestelijke wind die stevig blijft doorblazen en koudere lucht aanvoert. We halen nog 15-16 graden en er vallen gaandeweg de dag felle buien. Die kunnen zelfs later met onweer gepaard gaan. Aan zee worden de buien tegen de avond en nacht heel intens met in de nacht naar donderdag heel veel regen in de kuststrook en daar felle buien met hagel en onweer.



Donderdag en vrijdag blijven er tal van buien vallen, zeker en vooral aan zee. Onweer blijft mogelijk bij koele maxima van maar rond 14 tot 16 graden en telkens veel wind uit het noorden.