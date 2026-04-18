Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima zakken naar 3 à 4 graden landinwaarts en 5 à 6 graden aan de kust. De wind neemt geleidelijk aan af en later in de nacht kan er op meerdere plaatsen nevel, mist en lage bewolking ontstaan.

Morgen blijft het zonnig, al kan het even duren voor de zon door het ochtendgrijs breekt. De temperaturen blijven ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag.

Ook zondag start mogelijk grijs, maar daarna komt de zon opnieuw volop tevoorschijn. De maxima schommelen opnieuw tussen 13 en 15 graden.

Volgende week blijft het overwegend droog met vrij veel zon. De temperaturen blijven stabiel, al duikt er af en toe wat meer bewolking op.