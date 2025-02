Morgen start dan erg koud, maar overdag lopen de maxima weer op richting de 5 graden. Het is vrij zonnig tot zonnig. Ook op dinsdag is het nog altijd licht winters met koude nachten en dagen. Gaandeweg de week nemen zachtere luchtmassa’s het over en tegen het eind van de week kan het zelfs wat lenteachtig worden, maar dan wel weer met opnieuw meer wolken. We kunnen tegen donderdag-vrijdag zelfs maxima neerzetten van rond de 15 graden.