Vanavond en vannacht is het bewolkt met nog meer wind, zeker aan zee. Er kan wat lichte regen vallen bij minima rond 15 graden.

Maandag valt er mogelijk nog een bui, maar de droge perioden overheersen bij nog altijd veel wind en maxima ergens weer rond 18-19 graden. Die wind kan aan zee krachtig tot hard worden met pieken tot 60-70 km per uur.

Dinsdag is de kans op regen of buien weer kleiner. Het blijft wel winderig bij maxima rond dezelfde waarden.

Woensdag trekt weer een regenzone door en kan het wat gaan regenen. Steeds veel wind en maxima rond dezelfde waarden. In de tweede weekhelft wordt het mogelijk een flink stuk warmer.

