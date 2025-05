Vanavond en vannacht blijft het helder en rustig. De wind gaat liggen en de temperaturen zakken tegen de ochtend naar een aangename 10 à 12 graden.

Ook morgen wordt een mooie dag. Aan de kust halen we opnieuw vlot 20 graden, maar verder landinwaarts kan het kwik oplopen tot een zomerse 25 graden. In de loop van zondag kunnen er vooral richting de Franse grens wat wolken opduiken. Er vormen zich ’s avonds buien boven Noord-Frankrijk, maar die lijken voorlopig net ten zuiden van ons grondgebied te blijven.

Begin volgende week houdt het droge en zonnige weer aan, al is er maandag in het uiterste zuiden van de provincie een kleine kans op een lokale bui. Verder blijven de temperaturen rond of net boven de 20 graden schommelen. Ook later in de week blijft het aangenaam met veel zon, afgewisseld met af en toe wat wolkenvelden. De noordoostenwind kan op sommige dagen wat nadrukkelijker aanwezig zijn.