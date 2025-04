Vandaag is de zon van bij het begin van de dag al van de partij. Er zijn nauwelijks wolken, maar het blijft net als gisteren aan de frisse kant. De maxima schommelen tussen 12 graden aan zee en 15 graden in het binnenland. Er staat een matige noordoostenwind, die minder fel is dan gisteren, maar nog steeds koel aanvoelt.