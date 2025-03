Vanavond en vannacht is het eerst helder. Later vormt zich weer wat nevel. Minima daarbij tot -2 graden.

Verder blijft het de hele week droog. De zon komt er steeds goed door en de temperaturen lopen flink op. Morgen wordt het na een ochtend met nevel en mist een vrij zonnige dag met maxima tot 11 graden. Er is amper wind, en er zijn zo goed als geen wolken.

Ook woensdag is een zonnige dag met eerst wat nevel, en maxima die op13 graden kunnen uitkomen. Donderdag en vrijdag halen we 16 en misschien zelfs 17 graden. Op beide dagen is het volop zon.