Zon­ni­ge en zach­te lentedag

2026 03 17 111411 Rumbeke Luc Lambert

Foto Luc Lambert

Vandaag wordt een prachtige lentedag met alleen maar zon. We halen daarbij 15 tot 18 graden bij een matige zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het helder met tegen de ochtend koele minima van 2 tot 4 graden.

Morgen is het iets minder warm, zo’n 14 graden, doordat de wind noordoostelijk wordt. Maar het blijft toch zonnig en rustig lenteweer.

Vrijdag gelijkaardig weer, we halen dan 13 graden.

En ook zaterdag en zondag blijven we op die 13 graden steken. Het blijft behoorlijk zonnig, maar de noordoostelijke wind zorgt wel voor een koeler gevoel.

Geert Naessens

