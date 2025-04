Vandaag blijft het overal volop zonnig. Er zijn amper nog wolken te zien en de temperaturen lopen verder op. Aan zee halen we zo’n 18 graden, landinwaarts wordt het 22 graden en in stedelijke gebieden zelfs nog iets meer. Aan de kust en in de Polders steekt opnieuw een zwakke zeebries op, maar verder blijft de wind landinwaarts zwak uit noordoostelijke richting waaien.