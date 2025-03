Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder. De temperaturen dalen langzaam en liggen tegen de ochtend tussen 6 en 9 graden.

Morgen wordt nog warmer, met lokaal tot 20 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en draait de wind naar het zuiden. Zaterdag wordt het wisselvalliger, met kans op buien. Het blijft zacht, met temperaturen rond of boven de 15 graden. Ook zondag is het licht wisselvallig, met veel bewolking, weinig zon en kans op wat regen of een bui. De maxima blijven rond de 15 graden.