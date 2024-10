Vanavond en vannacht is het helder, met de vorming van wat nevel. De minima zakken daarbij tot 5 graden aan zee en 3 graden in de rest van de provincie. Lokale grondvorst is goed mogelijk.

Ook morgen wordt het een mooie dag met veel zon, en enkele wolken. De wind neemt nog verder af, het kwik haalt nog zo’n 16 graden.

Zaterdag wordt hetzelfde weerbeeld verwacht, al kan het een graadje warmer worden, tot 17 graden. Zondag neemt de bewolking geleidelijk aan toe, net als de kans op regen. Vanaf maandag verdwijnt de zon helemaal en mogen we herfstachtig weer verwachten.