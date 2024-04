Die wind kan gemakkelijk 50-60 km per uur halen bij momenten. De zon krijgt bovendien gezelschap van hoge en middelhoge wolkensluiers die in de tweede helft van de middag toenemen. Ook in de vroege ochtend is het eerst nog redelijk bewolkt.

Vanavond neemt de bewolking toe en in de nacht is wat regen of een bui mogelijk. Dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. We krijgen dan minima van 11 graden. Morgen is het minder warm, maar we halen nog steeds 18 graden. Er is dan meer bewolking met kans op wat regen of een bui.

Maandag en dinsdag zijn licht wisselvallige dagen. Het is nog zacht met maxima tot 18 graden, maar wolken en zon wisselen af met kans op een paar verspreide buien of wat regen.