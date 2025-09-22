Vanavond en vannacht is het helder met later wat nevel of mist en minima tussen 4 en 6 graden tegen de ochtend.

Morgen neemt de bewolking dan gaandeweg weer toe met mogelijk een licht buitje aan het eind van de dag. Het kan dan wel nog een graadje warmer worden.

Volgende week krijgen we grotendeels eenzelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen en vrij rustig weer. In de temperaturen komt weinig verandering.

Maandag en dinsdag is het zwaar bewolkt. Later in de week zou er weer meer ruimte komen voor zonnige perioden.

