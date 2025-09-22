Zonnige dag met maxima tot 19 graden
Johan Rommelaere
Vandaag is het droog met geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen en vanmiddag moet 18-19 graden toch alweer kunnen met vrij veel zon ook al trekken er ook wel eens hier en daar wat wolkenpartijen voorbij. Wel eerst mogelijk wat grijs in de ochtend. Er staat daarbij een erg zwakke wind uit oost tot zuidoost.
Vanavond en vannacht is het helder met later wat nevel of mist en minima tussen 4 en 6 graden tegen de ochtend.
Morgen neemt de bewolking dan gaandeweg weer toe met mogelijk een licht buitje aan het eind van de dag. Het kan dan wel nog een graadje warmer worden.
Volgende week krijgen we grotendeels eenzelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen en vrij rustig weer. In de temperaturen komt weinig verandering.
Maandag en dinsdag is het zwaar bewolkt. Later in de week zou er weer meer ruimte komen voor zonnige perioden.