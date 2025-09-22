Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met minima rond 8 tot 9 graden. Het is meestal droog al is een drupje niet onmogelijk.

Volgende week krijgen we grotendeels een zelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen en vrij rustig weer. In de temperaturen komt weinig verandering.

Maandag en dinsdag is het daarbij zwaar bewolkt. Later in de week zou er weer meer ruimte komen voor zonnige perioden. Mogelijk valt er maandag ergens eens een drupje. De maxima zitten daarbij rond 19 graden met een wat aantrekkende noordelijke wind.

