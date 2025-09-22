Aanmelden
Weerbericht

Zon­ni­ge dag met kans op buien

Kurt De Saveur Lissewege 20250928 091943

Kurt De Saveur

Vandaag is het nog lang volop zonnig. Later in de middag neemt de bewolking dan gaandeweg weer toe met mogelijk een licht buitje aan het eind van de dag. Het kan wel nog een graadje warmer worden met maxima rond 20 graden landinwaarts en aan zee iets minder. Daarbij staat een zwakke zuidoostelijke wind die wat toeneemt en draait naar noordoost tegen de avond.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met minima rond 8 tot 9 graden. Het is meestal droog al is een drupje niet onmogelijk.

Volgende week krijgen we grotendeels een zelfde weerbeeld. Vrij veel wolken, zeker de eerste dagen en vrij rustig weer. In de temperaturen komt weinig verandering.

Maandag en dinsdag is het daarbij zwaar bewolkt. Later in de week zou er weer meer ruimte komen voor zonnige perioden. Mogelijk valt er maandag ergens eens een drupje. De maxima zitten daarbij rond 19 graden met een wat aantrekkende noordelijke wind.

Geert Naessens

