Vandaag volgen vooral in het noorden van de provincie en vooral in de ochtend nog een resem buien. Die verdwijnen in de middag stilaan al kunnen die langs de Oostvlaamse grens nog wel even blijven doorgaan tot later in de middag. Het westen is daarbij duidelijk veel droger met veel minder of zelfs geen buien. Het wordt een 13 tot 14 graden.