Vannacht is de kans op een bui relatief klein. Waarschijnlijk blijft het zelfs droog. De minima zitten hoog tot 18 graden. De wind draait daarbij naar het westen.

Morgen is het minder warm, toch halen we nog 22à23 graden. Er zijn meer wolken met in de ochtend een heel kleine kans op een bui. In de middag komen er weer meer en bredere opklaringen.

Vrijdag en het weekend zijn grotendeels droog en bewolkt. De temperaturen zitten tussen 22 en 24 graden, aan zee wat minder.