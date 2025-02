Vanavond en vannacht wordt het koud met minima rond 3 tot zelfs 5 graden onder nul. Er kan zich weer wat nevel en mist vormen.

Ook morgen is het droog met zonnige periodes. Later op de dag komt er wel wat meer bewolking binnen. De maxima zitten dan rond een 6 à 7 graden. De nacht naar dinsdag wordt dan minder koud.

Ook dinsdag en woensdag neemt de bewolking toe en blijft er weer veel bewolking hangen. Het wordt dan wat minder koud en de nachtvorsten gaan er tijdelijk weer uit.

Maar: in de tweede weekhelft wordt het opnieuw kouder. De nachtvorsten keren terug en ook overdag houden we dan weer maar een graad of 5 over.