Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. We krijgen daarbij minima tussen 6 en 8 graden met geleidelijk wat afnemende wind.

Morgen zijn er meer wolken wanneer een zwakke storing doortrekt die mogelijk voor wat lichte regen of beter gezegd een enkele druppel want meer zal het zijn niet. De maxima zitten rond ongeveer 13 tot 15 graden.

De dagen nadien wordt het dan weer volop zonnig en geleidelijk aan ook wat warmer. Dinsdag tot en met vrijdag zien we heel veel zon met maxima die stilaan wat oplopen tot rond 20 graden eind van de week.

Tegen het weekend zou er misschien wat lichte wisselvalligheid in het weerbeeld kunnen sluipen met een enkele bui.