Vanavond en vannacht is het dan helder en wat nevelig. De minima zakken tot rond 7 graden landelijk. Een graad of 9 aan zee. Morgen mag ook aanschuiven in dat rijtje van droge, mooie en vrij zonnige dagen met hoge maxima. De nachten blijven wel wat koeler.

Tegen het einde van de week herneemt de wisselvalligheid opnieuw met op vrijdag meer wolken en kans op een bui of wat regen later op de dag. Het blijft wel erg zacht.

In het weekend zakken de maxima naar een 15-tal graden. Er zijn dan meer wolken met kans op wat buien of wat regen.