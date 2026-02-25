Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot rond 3 tot 5 graden. Het kan wat nevelig worden. Morgen wordt ook een mooie zonnige lentedag met maxima tot rond 15 à 16 graden, veel zon en een zwakke zuidelijke tot zuidoostelijke wind.

Ook de dagen nadien en dat al zeker tot het eind van de week, zijn zonnige dagen met erg zachte maxima. Wel wat koelere minima door de opklaringen. Het blijft droog. Enkel woensdag zouden er misschien in de ochtend tijdelijk wat meer wolken kunnen zijn. Voor de rest is het zonnig.