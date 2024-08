Na een mooie zomeravond volgt een rustige nacht. De minima zakken tegen de ochtend naar 16 graden.

Morgen halen we een graad of 23, maar de bewolking neemt al snel toe. Er kunnen pittige buien vallen, met ook onweer. Er kan vrij veel neerslag vallen, zelfs tot 10 liter per vierkante meter of meer.

Woensdag het wat minder warm, tot 22 graden, maar het is wel opnieuw een zonnige dag.

Ook donderdag is er veel zon bij maxima tot 25 graden. Vrijdag zou het wisselvallig worden, bij graden.