Vanavond en vannacht koelt het snel af, tot zo’n 10 graden.

Morgen is het opnieuw zonnig weer met enkele wolkenvelden, bij 25 graden. Vrijdag is het volop zon bij 27 graden. En ook in het weekend krijgen we de zon veel te zien, met soms wat wolken en maxima tot 27 graden. Volgende week blijft het zomerse weer aanhouden.