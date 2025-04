Vanavond en vannacht is het helder met minima rond 3 tot 5 graden. Later kan wat nevel opduiken. Morgen speelt de zon de hele dag mee en halen we maxima van rond 12 tot 14 graden. Wel opnieuw redelijk wat wind uit noordoost dan.

Ook maandag is het wat koeler met een 10 tot 13 graden, maar ook dan is het zonnig. Er is wel veel wind en die is ook dan mogelijk nog wel storend en voelt kouder aan. Aan zee kan die zelfs weer vrij krachtig worden.

Dinsdag neemt de wind af en later in de week krijgen we weer oplopende temperaturen. Het blijft zonnig.