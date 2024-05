Vanavond en vannacht is het bewolkt met geleidelijk perioden van regen al lijkt dat nog mee te vallen. Het is vrij zacht met minima rond 10 graden en een overal zwakke noordoostelijke wind.

Morgen is weer een erg wisselvallige dag met perioden van regen en buien. De wind draait naar het noordoosten en het is koel met maxima van 13 tot 15 graden. Het kan vooral in de middag hard regenen.

Dinsdag is het nog wisselvallig met kans op regen en buien. Het is ook dan zo’n 13 tot 15 graden met een matige noordoostelijke wind. Woensdag wordt het droog. De zon breekt door en het is dan een 15-tal graden. Na woensdag krijgen we een reeks droge en zonnige dagen met geleidelijk wat oplopende temperaturen.