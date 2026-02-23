Vanavond en vannacht blijft het droog en rustig. De wind draait naar het zuidwesten en we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen. De minima liggen rond 6 à 7 graden.

Morgen neemt de bewolking verder toe. De wind draait naar het zuidwesten en wordt een stuk krachtiger. Ondanks dat halen we nog overal zo’n 15 graden.

Tegen woensdag wordt het duidelijk kouder en ook wisselvalliger, met enkele typische maartse buien. De temperaturen zakken dan naar 7 à 8 graden.