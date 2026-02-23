Zonnig met enkele wolken na nevelige start: frisse wind aan zee
Duinbergen © Anne Marie Maertens
Vandaag begint de dag wat nevelig, maar later krijgen we brede zonnige perioden afgewisseld met wat wolken. De temperaturen lopen op tot 11 à 12 graden aan zee en tot ongeveer 15 graden landinwaarts. Er staat wel een noordelijke wind, waardoor het vooral aan de kust frisser kan aanvoelen.
Vanavond en vannacht blijft het droog en rustig. De wind draait naar het zuidwesten en we krijgen een afwisseling van wolken en opklaringen. De minima liggen rond 6 à 7 graden.
Morgen neemt de bewolking verder toe. De wind draait naar het zuidwesten en wordt een stuk krachtiger. Ondanks dat halen we nog overal zo’n 15 graden.
Tegen woensdag wordt het duidelijk kouder en ook wisselvalliger, met enkele typische maartse buien. De temperaturen zakken dan naar 7 à 8 graden.