Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met zachte minima rond 11 graden.

Morgen krijgen we nog meer zon dan vandaag en hogere maxima van 23 tot 25 graden.

Ook zaterdag is een mooie zomerse dag met 24 graden en lokaal iets meer. In de loop van de dag komen er wel meer wolken opzetten.

Zondag is er veel zon en halen we zo’n 23 graden, maar dat kan ook die dag iets meer zijn.