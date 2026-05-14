22°C
Aanmelden
Weerbericht

Zon­nig, maar wel wat sta­pel­wol­ken, bij 22 graden

2026 05 20 135256 Middelkerke Johan Topke

Foto Johan Topke

Vandaag is het droog, al valt een enkele bui niet uit te sluiten. We krijgen geregeld de zon te zien en de maxima lopen op naar 22 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met zachte minima rond 11 graden.

Morgen krijgen we nog meer zon dan vandaag en hogere maxima van 23 tot 25 graden.

Ook zaterdag is een mooie zomerse dag met 24 graden en lokaal iets meer. In de loop van de dag komen er wel meer wolken opzetten.

Zondag is er veel zon en halen we zo’n 23 graden, maar dat kan ook die dag iets meer zijn.

Geert Naessens

Meest gelezen

2026 05 16 060628 Bissegem Kris Catteeuw
Weerbericht

Wisselvallig met buien aan de kust
2026 05 16 143754 Bellegem Vanlede Ludovic
Weerbericht

Zwaarbewolkt met lichte regen
Weer Moorslede
Weerbericht

Wisselvallig lenteweer met kans op stevige buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden