Vanavond en vannacht is het helder met tegen de ochtend koele minima van 4 tot 6 graden.

Morgen krijgen we opnieuw zonnig en rustig lenteweer, bij maxima tussen 13 en 15 graden. Er staat nog altijd een frisse noordoostenwind.

Ook in het weekend blijft het vrij zonnig tot zonnig, bij maxima tot 15 graden en diezelfde goed voelbare noordoostelijke wind.

Maandag en dinsdag zouden ook nog zachte dagen zijn met geleidelijk aan iets meer bewolking.