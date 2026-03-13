16°C
Aanmelden
Weerbericht

Zon­nig, maar wel fris­se wind

2026 03 18 164746 Westende Bad Eveline Malfait

Foto Eveline Malfait

Ook vandaag wordt een prachtige lentedag met alleen maar zon. We halen tussen de 14 en 16 graden, maar door de matige noordoostelijke wind voelt het wat koeler aan, zeker aan zee.

Vanavond en vannacht is het helder met tegen de ochtend koele minima van 4 tot 6 graden.

Morgen krijgen we opnieuw zonnig en rustig lenteweer, bij maxima tussen 13 en 15 graden. Er staat nog altijd een frisse noordoostenwind.

Ook in het weekend blijft het vrij zonnig tot zonnig, bij maxima tot 15 graden en diezelfde goed voelbare noordoostelijke wind.

Maandag en dinsdag zouden ook nog zachte dagen zijn met geleidelijk aan iets meer bewolking.

Geert Naessens

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden