Vanavond en vannacht vriest het weer lichtjes met minima rond drie of vier graden onder nul. Later in de nacht neemt de bewolking weer wat toe.

Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe met maxima weer rond vier of vijf graden. Tegen de late middag valt er mogelijk een lokale vlok sneeuw, zeker in het noorden. Die zou zelfs kunnen blijven liggen.

Zondag start na een koude nacht weer met veel wolken, maar overdag breekt de zon weer door. Het wordt opnieuw rond de vijf graden.

Begin volgende week is het nog altijd licht winters met koude nachten en dagen. Gaandeweg de week wordt het wel stilaan zachter, tot zelfs bijna lente-achtig.