Vanavond en vannacht is het helder en zacht bij minima rond 14 graden. Er kan zich wat nevel vormen.

Morgen halen we 29 graden. Het blijft zonnig met amper of geen wolken, of enkel wat hoge sluierwolken en een zwakke zuidoostelijke wind.

Zaterdag gaan we naar maar liefst 34 graden. Het is volop zon.

Zondag kan er een wolk opduiken en is er iets meer wind, maar we halen toch nog altijd een tropische 30 graden.

Maandag en dinsdag is het nog altijd warm, maar de grootste hitte is er toch uit. We blijven op beide dagen onder de 25 graden.