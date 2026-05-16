Zon­nig en zomers, na de mid­dag zeebries

2026 05 22 083927 Blankenberge Kurt De Saveur

Foto Kurt De Saveur

Vandaag is het volop zon bij maxima tot 25 graden. Aan de kust laat een zeebries zich voelen.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder bij minima rond een graad of 13.

Ook morgen is een mooie zomerse dag bij maxima tot 25 graden. In de loop van de dag komen er wel meer wolken opzetten.

Zondag halen we zo’n 23 graden, aan zee is dat iets minder, zo’n 20 graden. Er zijn af en toe wat wolken.

Maandag en dinsdag worden zomerse dagen, met veel zon en temperaturen tot 25 graden.

Geert Naessens

