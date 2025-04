Vanavond en vannacht is het eerst helder en koel met minima tussen 6 en 8 graden. Gaandeweg kan wat nevel of mist of wat lage bewolking verschijnen.

Morgen is de zon er al meteen terug. Er zijn amper of geen wolken, maar het is minder warm met maxima van 13 graden aan zee tot 17 elders. Er staat wat meer wind uit het noordoosten.

Zondag koelt het nog wat verder af naar 10 tot 13 graden, maar ook dan is het zonnig. Er is wel veel wind en die is storend en voelt kouder aan. Aan zee kan die zelfs weer vrij krachtig worden.

Ook begin volgende week blijft het zonnig met eerst nog wat getemperde, maar later in de week weer oplopende temperaturen.