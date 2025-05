Vandaag klimt het kwik tot 24 graden in het binnenland en 22 graden aan zee. Hoewel de zon geregeld doorbreekt, is er ook vrij veel bewolking. In de namiddag neemt die toe en kan er vooral in het zuiden lokaal een bui vallen. De wind draait van zuidwest naar noordwest en brengt vanaf de kust minder warme lucht binnen.