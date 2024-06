Zomers warm: tot 26 graden

Vanavond koelt het langzaam af met tegen de ochtend minima rond 13-14 graden. Het is helder met vorming van wat nevel tegen de ochtend.

Morgen halen we in de provincie al 25 tot 28 graden. Het blijft zonnig met een zwakke oostelijke wind. Aan zee is er overdag een zeebries.

Ook woensdag mogen we bij de zomerse periode tellen met ook dan veel zon, maar ook meer wolken. Het wordt opnieuw tussen 25 en 28 graden in de provincie. Aan zee iets minder door de zeebries.

Donderdag wordt het minder warm. Er verschijnen meer wolken, maar een zomerse 25 graden moet nog kunnen. Eventueel valt er een bui, maar dat is nog verre van zeker. Nadien zouden we opnieuw vrij fraai weer krijgen, maar met minder hoge maxima: ergens rond 20 graden.