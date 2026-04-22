Zon­nig en stil­aan war­mer: vrij­dag wel­licht tot 25 graden

Vandaag start de dag nog met wat wolken, maar die verdwijnen snel en maken plaats voor volop zon. Het wordt opnieuw een zachte lentedag met maxima van 13 graden aan zee tot 18 graden landinwaarts. De noordoostenwind blijft wel nadrukkelijk aanwezig en kan aan de kust vrij krachtig waaien.

Vanavond en vannacht is het helder met minima tussen 6 en 8 graden. De wind neemt wat af, maar blijft voelbaar aanwezig.

Ook morgen en donderdag blijft het volop zonnig, met temperaturen die geleidelijk verder stijgen. Morgen halen we al vlot 20 graden landinwaarts en tegen vrijdag kan het lokaal zelfs 25 graden worden. De wind blijft vooral morgen nog vrij storend uit het noordoosten, met aan zee rukwinden tot 5 Beaufort, maar neemt de dagen nadien af en draait later naar het zuidoosten.

Tegen het weekend sluipt er mogelijk wat lichte wisselvalligheid in het weerbeeld, met kans op enkele buien of wat regen.

Geert Naessens

