Vandaag is het aanvankelijk nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe met maxima weer rond 4 graden en een koude zuidoostelijke wind. Vanmiddag is het dan uiteindelijk bewolkt geworden en zo gaan we dan de avond in. Aan de kust start de dag vrij zonnig, maar gaandeweg komen er steeds meer wolken. Het blijft koud met maxima rond 4-5 graden. Uiteindelijk gaan we de zon verliezen. Vanavond kan er aan de Oostkust en eventueel ook Middenkust tijdelijk een vlokje sneeuw vallen.

Vanavond kan er in het noorden tijdelijk wat lichte sneeuw vallen en die kan zelfs blijven liggen, maar veel is het niet. Elders is het droog en bewolkt. Later in de nacht komen er opklaringen en gaat het weer licht vriezen.

Morgen start na een koude nacht weer met nog wat verspreide wolken, maar overdag breekt de zon weer door. Het wordt opnieuw rond de 4 graden. We krijgen dan wel een erg koude nacht naar maandag.

Maandag start dan erg koud, maar overdag lopen de maxima weer op richting de 5 graden. Het is vrij zonnig tot zonnig.

Ook op dinsdag is het nog altijd licht winters met koude nachten en dagen. Gaandeweg de week nemen zachtere luchtmassa’s het over en tegen het eind van de week kan het zelfs wat lente-achtig worden, maar dan wel weer met opnieuw meer wolken.