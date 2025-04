Vanavond en vannacht is het rustig en helder met vorming van wat nevel, bij minima rond 10 graden.

Morgen wordt de warmste dag van de week met temperaturen tot 28 graden. Ook dan duiken er wat sluier- en stapelwolken op. Aan de kust halen we vlot 25 graden. Een kleine bui in de late namiddag is niet uitgesloten.

Vrijdag en zaterdag draait de wind terug naar het noorden waardoor er iets minder warme lucht op ons afkomt. Vrijdag halen we nog 23 graden, zaterdag 19. Het blijft wel vrij zonnig.

Zondag is een koelere dag met maxima tussen 13 en 15 graden. Vanaf maandag stijgen de temperaturen opnieuw.