Vanavond en zeker vannacht neemt de bewolking toe, gevolgd door regen later in de nacht. Minima rond een 13-tal graden.



Morgen wordt een echte regendag. Er kan weer heel veel regen vallen, tussen 10 en 20 liter per vierkante meter. Het is daarbij ronduit koud met 15 tot 17 graden en een goed doorstaande koude noordoostelijke wind.

Ook zaterdag is een koele dag met maxima van maar rond de 18 graden. Eerst is het nog volop regenachtig, later komt er meer ruimte voor opklaringen, droger perioden en een voorzichtig zonnetje bij een koele noordwestelijke wind.

Zondag knapt alles weer op. Het is droog en vrij zonnig aan zee, landinwaarts zijn er meer wolken. Maxima dan opnieuw tussen 20 en 22 graden.