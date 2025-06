Vanavond en vannacht neemt de wind af. De minima zakken naar 8 graden en het klaart op. Morgen wordt het gemakkelijk 23 tot 24 graden. Aan zee wat minder. Er is veel zon met minder wind en slechts nog enkele wolken.

Tegen donderdag kunnen we zelfs richting de 28 graden gaan. Plaatselijk wordt het nog warmer. Het is dan droog met veel zon en vooral ook minder wind. Mogelijk is er op donderdagavond een onweersbui.

Vrijdag kan ook nog erg warm worden met mogelijk een paar onweersbuien in de loop van de middag en tegen de avond. In het weekend is het minder, maar wel nog zomers warm.