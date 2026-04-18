Zon­nig en amper wol­ken, maar fris­se noord­oos­ten­wind blijft spelbreker

Vandaag wordt opnieuw een zonnige dag met amper wolken. De noordoostelijke wind blijft wel nadrukkelijk aanwezig en maakt het frisser dan de thermometer doet vermoeden. De maxima schommelen tussen 15 graden aan zee en 17 graden landinwaarts, al kan het lokaal nog een graadje warmer worden.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het fors af. De minima zakken naar 3 à 4 graden landinwaarts en 5 à 6 graden aan zee. De noordoostenwind blijft waaien en later kan er plaatselijk wat nevel of mist ontstaan.

De rest van de week verloopt droog, met wel telkens koele nachten. Morgen wordt het opnieuw zonnig met maxima rond 16 à 17 graden landinwaarts. De wind draait iets meer naar het noorden en neemt stilaan af.

Ook zaterdag start mogelijk wat grijzer, maar de zon breekt vrij snel door. De temperaturen liggen dan een graadje lager. Zondag verandert er weinig aan dat beeld: droog, vrij zonnig en iets frisser.

Geert Naessens

