Tegen de avond neemt de kans op nevel of mist opnieuw toe, vooral aan de kust. Het koelt af naar temperaturen tussen -2 en 7 graden.

Maandag begint zonnig, al kan het aan zee eerder mistig zijn. In de loop van de namiddag of avond is er kans op een bui, eventueel met onweer. Het blijft erg zacht met maxima tussen 14 en 19 graden.

Dinsdag start grijs. In de loop van de dag kans op enkele lokale buien, eventueel vergezeld van een donderslag. Maxima dan rond 17 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, het wordt dan ook iets frisser.

