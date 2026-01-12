Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Eerst och­tend­grijs, maar later zon

Weer

Brugge © Frank Vergucht

Vandaag begint met wat ochtendgrijs, maar al snel maakt de zon haar opwachting. Het wordt maximaal 11 graden aan zee en 14 tot 18 graden elders. 

Tegen de avond neemt de kans op nevel of mist opnieuw toe, vooral aan de kust. Het koelt af naar temperaturen tussen -2 en 7 graden.

Maandag begint zonnig, al kan het aan zee eerder mistig zijn. In de loop van de namiddag of avond is er kans op een bui, eventueel met onweer. Het blijft erg zacht met maxima tussen 14 en 19 graden.

Dinsdag start grijs. In de loop van de dag kans op enkele lokale buien, eventueel vergezeld van een donderslag. Maxima dan rond 17 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, het wordt dan ook iets frisser.

Belga
Weer

Meest gelezen

2026 03 06 110035 ZWEVEGEM Jan Demets
Weerbericht

Warme dag, maar het blijft bewolkt
2026 03 06 082047 Bredene Piet Tramaseur
Weerbericht

Sluierwolken en Saharastof maken het de zon wat moeilijk
Luc Lambert Pittem 20260303 130638
Weerbericht

Opnieuw zonnige dag, mist trekt later weg aan kust

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weer

Bewolkt en meestal droog bij 12 graden
Weer

Bewolkt en droog weer bij 5 graden
Gerard Vanacker Klerken 20260130 084038

Bewolkte dag met lokaal kans op buien
Weer

Bewolkt, maar droog weer
Jan Demets - Otegem

Bewolkt met kans op lichte regen
Natuur regen bos

Regenachtig, maar zacht weer
Aanmelden