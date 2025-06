Vanavond en vannacht schuift er weer meer bewolking binnen. De minima dalen tot ongeveer 11 à 12 graden.

Dinsdag begint opnieuw met wolken, maar in de loop van de dag krijgen we meer zon. Wel blaast de zuidwestenwind opnieuw steviger door, vooral aan zee waar het opnieuw vrij krachtig kan waaien.

Vanaf woensdag schakelen we over naar echt zomerweer. In het binnenland stijgt het kwik tot 25 graden, aan zee iets frisser. Donderdag wordt mogelijk de warmste dag van de week, met temperaturen tot 28 graden of meer. Het blijft zonnig en grotendeels droog, al is er ’s avonds kans op een lokale onweersbui.

Ook vrijdag blijft het warm, met opnieuw onweerskansen tegen de avond. Tijdens het weekend wordt het wat minder warm, maar we blijven wel in de zomerse sfeer.