Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op wat gedruppel. De minima zitten rond 8 à 9 graden. De wind komt uit het noorden en trekt wat aan, vooral aan de kust.

Morgen is het opnieuw wisselvalliger. Een noordelijke wind voert zachtere zeelucht aan bij maximum 12 graden. Er vallen weer verspreide buien, vooral in de ochtend. In de middag is het droog met wat opklaringen.

Vrijdag is het kalmer, maar waarschijnlijk met veel wolken. Dat is ook zaterdag zo. Op beide dagen krijgen we niet meer dan 11 graden. Zondag neemt later op de dag de kans op wat regen of een bui toe. Ook de wind spant aan. Dat is het begin van een wisselvallige periode met dagelijks regen en/of buien.